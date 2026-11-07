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Війна

Зеленський повідомив про застосування Росією ракет KN-23 виробництва КНДР

Зеленський повідомив про застосування Росією ракет KN-23 виробництва КНДР

Під час нічної атаки на енергетичну інфраструктуру України Росія, ймовірно, застосувала північнокорейські балістичні ракети KN-23. Їх виробляє та постачає Північна Корея.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо наслідків російського удару 7 листопада.

За його словами, на місцях влучань балістичних ракет тривають експертизи. Попередні дані свідчать, що KN-23 використали для удару по одному з ключових енергетичних об'єктів України.

Зеленський назвав це ще одним доказом необхідності посилення міжнародних санкцій проти держав і структур, які допомагають Росії вести війну та знищувати цивільну інфраструктуру.

Президент також повідомив, що під час нічної атаки Росія застосувала 36 ракет, які рухалися до цілей балістичною траєкторією. Українській протиповітряній обороні вдалося перехопити лише чотири з них.

За словами Зеленського, Україна досі відчуває значний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Подолати його можуть передусім Сполучені Штати. Українська сторона на всіх рівнях працює над прискоренням постачань і намагається переконати американських партнерів надати необхідні засоби протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що додатковий захист особливо потрібен напередодні зими та на тлі чергової спроби України й партнерів активізувати дипломатичні переговори.

Він також заявив, що Росія використовує посилення атак на українську інфраструктуру як інструмент тиску на Україну та її союзників під час дипломатичного процесу.

«Росія сприймає дипломатію специфічно – як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів», – зазначив президент.

Зеленський висловив сподівання, що США та інші союзники України діятимуть принципово у відповідь на російський тиск.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

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