Чоловік зник після перебування в ТЦК і за два місяці був знайдений мертвим

На Черкащині знайшли мертвим жителя Золотоноші Сергія, який зник майже два місяці тому після перебування у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Чоловіка розшукували рідні. Обставини його зникнення та смерті з'ясовують правоохоронці.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у серпні військовослужбовці ТЦК доставили Сергія до Звенигородки, приблизно за 140 км від його дому. Як розповіли очевидці, там у чоловіка стався епілептичний напад. Попри це, він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Після медичного огляду Сергія направили до штурмової бригади, однак, за наявною інформацією, там відмовилися приймати його на службу.

У ТЦК стверджують, що після цього чоловіка відпустили. За версією центру комплектування, йому запропонували допомогу з дорогою додому, а поблизу села Шевченкове Звенигородського району він за власним бажанням залишив транспортний засіб.

Рідні майже два місяці шукали Сергія, доки не знайшли його тіло за 120 км від дому. 6 листопада чоловіка поховали.

За фактом зникнення Сергія відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Водночас судово-медична експертиза поки не встановила причину його смерті.

Лубінець повідомив, що його Офіс з'ясовує обставини трагедії. Зокрема, направлено запити до Генерального штабу ЗСУ, Офісу генерального прокурора та управлінь Військової служби правопорядку. Після виявлення тіла омбудсмен також звернувся до обласного ТЦК та поліції Черкащини.

Він вимагає всебічного й неупередженого розслідування, встановлення повного маршруту чоловіка, перевірки дій усіх причетних посадовців та правової оцінки обставин його зникнення і смерті.

У Черкаському обласному ТЦК та СП повідомили, що 10 серпня Сергій у супроводі поліції прибув до Звенигородського районного центру комплектування через порушення правил військового обліку.

За твердженням ТЦК, чоловік не мав відстрочки від призову чи бронювання та не надав медичних документів, які підтверджували б наявність тяжких захворювань.

У центрі комплектування також заявили, що жоден військовий підрозділ не погодився прийняти Сергія на службу. Після цього йому вручили повістку для повторного прибуття до ТЦК та запропонували допомогу з дорогою додому.

За версією ТЦК, поблизу села Шевченкове чоловік добровільно залишив транспортний засіб. У відомстві стверджують, що цей момент зафіксували на відео.

У ТЦК додали, що інші обставини, які можуть свідчити про правопорушення, встановлює Національна поліція в межах кримінального провадження.