Неповнолітня зрадниця шпигувала за ЗСУ

У Дніпрі Служба безпеки України затримала 17-річну місцеву жительку, яку підозрюють у зборі інформації про розташування українських військових на замовлення російських спецслужб.

За даними СБУ, дівчину завербували через Telegram-канали, де вона шукала можливості швидкого заробітку. Їй доручили відстежувати місця розташування підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії.

Як встановило слідство, підозрювана пішки обходила вулиці Дніпра та приховано фотографувала об'єкти, які вважала місцями перебування українських військових. Зібрані відомості вона надсилала російському куратору через месенджер. Зокрема, йшлося про фотографії та скриншоти Google Maps із позначками потенційних цілей. За даними СБУ, отримана інформація могла бути використана для підготовки комбінованих ударів по місту.

Правоохоронці затримали дівчину на початковому етапі її діяльності. Під час обшуку в неї вилучили мобільний телефон із листуванням із представником РФ та розвідувальними матеріалами.

Їй повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування військових формувань. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Водночас правоохоронці перевіряють можливість додаткової кваліфікації її дій як державної зради.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ затримала на Миколаївщині ще одного агента ФСБ. Ним виявися завербований ворогом місцевий мобілізований, який коригував російські обстріли по південних регіонах нашої держави.