У Києві мають розробити резервні схеми транспортного сполучення та передбачити додатковий транспорт

Міністерство внутрішніх справ разом із відповідними структурами та Київською міською державною адміністрацією має підготувати резервні схеми транспортного сполучення в столиці й передбачити додатковий транспорт. За словами президента Володимира Зеленського, наразі на міському рівні таких резервних схем фактично немає.

Про це Зеленський повідомив 7 листопада за підсумками селекторної наради щодо наслідків російських ударів по Україні.

Президент доручив міністру внутрішніх справ Івану Вигівському разом із КМДА та іншими відповідальними структурами опрацювати можливі варіанти транспортного сполучення на випадок надзвичайних ситуацій.

Окремо на нараді заслухали доповідь прем'єр-міністра Сергія Корецького про відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів і залучені до робіт сили.

Також військові доповіли про застосування засобів радіоелектронної боротьби. За словами Зеленського, визначено напрями, за якими планують масштабувати їх використання.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів про підготовку зустрічей у форматі Групи семи, у яких братиме участь Україна.

Зеленський також повідомив, що Україна розраховує на нові внески європейських країн до програми PURL, щодо яких уже є попередні зобов'язання. Крім того, очікуються нові пакети енергетичної підтримки та постачання обладнання для української логістики.