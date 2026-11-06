Валерій Дубіль, фонд «Надія» та Християнський корпус доставили допомогу на Харківщину — 457-ма місія на фронт

Обладнання для бойових підрозділів, підтримка військових медиків, електроскутери для поранених і допомога з протезуванням. Валерій Дубіль, команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з Вітою Присяжнюк та Християнський корпус здійснили 457-му місію до захисників України на харківський напрямок. Місія відбулася за підтримки партнерів — Артема Чаплигіна, Антона Бахур, Олега Крота, Ігоря Гуди, Олексія Юренка та Ігоря Коржа.

Під час поїздки допомогу отримали 81-ша окрема аеромобільна, 3-тя окрема штурмова та 50-та окрема механізована бригади, а також прикордонний загін імені Євгенія Пікуса. Підрозділам передали зарядні станції, Starlink і детектори дронів — обладнання, необхідне для автономного живлення, підтримання зв’язку та завчасного виявлення повітряних загроз.



У межах програми «Реанімація на передовій» фонд «Надія» також забезпечує бойових медиків апаратами для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse. Близько 20 таких апаратів передали для евакуаційних автомобілів і стабілізаційних пунктів 1-го окремого медичного батальйону, який забезпечує медичне прикриття близько 150 кілометрів фронту для чотирьох армійських корпусів. Обладнання допомагає проводити реанімацію під час евакуації та на стабпунктах, зокрема підземних, звільняючи руки медиків для інших невідкладних дій.

Окремий напрям місії — підтримка поранених захисників. У межах спільної програми фонду «Надія» та Християнського корпусу «Скутери для Героїв» електротранспорт передали харківським шпиталям, де лікуються військові, та захисникам 225-го окремого штурмового полку. Загалом у межах програми вже передали понад 300 електроскутерів.



«На фронті потрібні зв’язок, живлення та засоби виявлення ворожих дронів. Бойовим медикам — обладнання для порятунку життя. Пораненим захисникам — можливість відновлюватися й повертати самостійність. Тому під час наших поїздок працюємо і з бойовими підрозділами, і з медиками, і з ветеранами», — зазначив голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерій Дубіль.

Під час зустрічей у харківських шпиталях пораненим військовим також розповіли про можливість долучитися до програми безоплатного протезування, яку фонд «Надія» та Християнський корпус реалізують у співпраці з центром MCOP Ukraine та фондом Future for Ukraine. У центрі захисникам з ампутаціями верхніх і нижніх кінцівок виготовляють та налаштовують протези відповідно до їхніх індивідуальних потреб. Перші ветерани з Київщини та Чернігівщини, які долучилися до програми від фонду й корпусу, вже проходять протезування.



Поїздка на Харківщину стала продовженням домовленостей першої Координаційної зустрічі Християнського корпусу, що відбулася 9 жовтня в Києві. Тоді команда корпусу, представники фонду «Надія», командири, волонтери, представники бізнесу та іноземних фондів узгодили подальший збір і доставку допомоги на фронт. Така координація допомагає спрямовувати ресурси на конкретні запити військових — від обладнання для виконання бойових завдань до реанімаційних апаратів для порятунку життів та підтримки поранених під час реабілітації.