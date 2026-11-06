Батько начальника департаменту Нацполіції з легкістю знайшов 13 мільйонів на заставу для сина

Першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову, підозрюваному у справі «Карфаген», внесли 15 млн гривень застави. Більшу частину суми — 13 млн гривень — сплатив його батько, ще 2 млн вніс інший громадянин.

Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними слідства, Ценов на оприлюднених НАБУ записах, імовірно, фігурує під прізвиськом «Прайс». Слідчі вважають, що з січня до липня 2026 року він відповідав за «вирішення питань» із поліцією та отримував гроші за те, щоб правоохоронці не перешкоджали роботі конкретних кол-центрів.

5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 15 млн гривень. Суд частково задовольнив клопотання обвинувачення, яке просило встановити заставу в 20 млн гривень.

Адвокат Ценова Андрій Школяр наполягав, що така сума є непомірною для його підзахисного. Він просив призначити домашній арешт або визначити заставу не більш як 998 тис. гривень.

Ценову інкримінують створення злочинної спільноти або організації, керівництво нею чи участь у ній, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Операцію «Карфаген» НАБУ і САП провели 4 листопада. Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної групи, до якої, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб. Її учасникам інкримінують організацію роботи кол-центрів, торгівлю наркотиками та виготовлення підробленої іноземної валюти. Діяльність групи, за версією слідства, прикривали окремі правоохоронці з Нацполіції, СБУ та Офісу генерального прокурора.

Організатором групи слідство вважає тричі судимого чоловіка на прізвисько «Кримінал», яким, імовірно, є Андрій Осіпов. За версією детективів, він забезпечував прикриття незаконної діяльності в правоохоронних органах і передавав хабарі їхнім представникам. Вартість такого «даху» становила 7 тис. доларів на місяць з одного кол-центру. Загалом група, за даними слідства, координувала роботу 52 таких центрів.

Після викриття справи СБУ повідомила про звільнення двох високопосадовців служби, які фігурують у розслідуванні. Згодом НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної організації.

Серед них — перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука, якого на записах, імовірно, називають «Акімом», та заступник начальника відділу карного розшуку ГУНП у Київській області Олександр Дем'янчук, який може фігурувати під прізвиськом «Консультант».

5 листопада ВАКС також обрав запобіжний захід Віталію Рибалці, якого слідство пов'язує з прізвиськом «Боксер». Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Адвокат Рибалки заявив, що у справі немає належних і допустимих доказів.