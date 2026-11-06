22-річній підозрюваній у справі про сутички з Нацгвардією на Київщині обрано запобіжний захід

У Києві суд відправив під варту 22-річну Валерію Ладику, четверту підозрювану у справі про сутички з військовослужбовцями Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Вона може вийти зі слідчого ізолятора під заставу в розмірі 66,5 тис. гривень.

Про це повідомляє hromadske.

Відповідне рішення 6 листопада ухвалив Солом’янський районний суд Києва. Ладиці призначили тримання під вартою строком на 59 днів із можливістю внесення застави — 66 566 гривень.

Жінці інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

За версією слідства, 2 листопада Ладика долучилася до блокування підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці. Перебуваючи біля службового автобуса, у якому були військовослужбовці, вона закликала присутніх перекинути транспортний засіб і разом з іншими учасниками намагалася його розхитати. Унаслідок цього автобус зазнав механічних пошкоджень, повідомила прокурорка Олена Федь.

Сама підозрювана в суді пояснила, що приїхала на місце подій після того, як побачила в TikTok відео про нібито незаконне утримання та побиття чоловіків. За її словами, у соцмережах також повідомляли, що до них не можуть допустити лікаря.

Ладика заявила, що не знала про розташування за цією адресою військового об'єкта, і запевнила, що шкодує про свою участь у подіях.

«Якби я знала, як там усе насправді, як зараз знаю, я б туди навіть не поїхала», — сказала вона.

Старша сестра підозрюваної Вікторія, яка також була на місці сутичок, заявила hromadske, що вважає її невинуватою. За словами сестри, вони прибули до автобуса близько 22:30, коли той уже був пошкоджений, а військових усередині не було. Вона також стверджує, що Ладика лише потрапила на відео серед великої кількості людей.

Видання зазначає, що в мережі поширювали відео, на якому дівчина, схожа на Ладику, розпилює газовий балончик у бік правоохоронців біля автобуса з нацгвардійцями.

Ладика стала четвертою підозрюваною у справі. Раніше суд узяв під варту без права на заставу трьох інших фігурантів: Валентину Молоду, яка приїхала на місце у формі парамедикині; Тетяну Кірєєву, яку слідство пов'язує з організацією так званої екстреної евакуації чоловіка, який самовільно залишив військову частину; та Віктора Єну — водія, який привіз туди Молоду.

Що відомо про сутички в Петропавлівській Борщагівці

Конфлікт стався 2 листопада. Спочатку поліція Київщини отримала звернення від працівників приватної швидкої допомоги, які заявили про перешкоджання доступу до людини. Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання людей у будинку біля нього зібрався натовп, згодом почалися сутички з правоохоронцями та військовими.

На місце прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Він спростував твердження про незаконне утримання людей, пояснивши, що в будинку перебували військовослужбовці. У Нацгвардії уточнили, що це було тимчасове місце розміщення військових.

Корпус «Азов» повідомив, що в будівлі перебували мобілізовані та військовослужбовці, затримані після самовільного залишення військових частин, які очікували розподілу до підрозділів.

На місце також приїхав керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він назвав події «класичною вуличною акцією» і наголосив, що блокування автобуса з військовими, який мав доправити їх до лікарні, є неприпустимим. Буданов запропонував присутнім створити організаційну групу для обговорення проблем мобілізації.

Під час перебування в будинку Буданов також виявив там 14-річного хлопця, який, за його словами, був серед учасників конфлікту.

Увечері 2 листопада сутички припинилися, а територію взяла під контроль Нацгвардія. 5 листопада правоохоронці повідомили, що встановили 130 учасників подій.