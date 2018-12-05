Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал Президента Украины Петра Порошенко диктатором, который, цепляясь за власть, ставит мир на грань войны.

«Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть», - заявил он в среду, отвечая на вопросы австрийских журналистов об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

По словам Володина, за произошедшим стоит лично Порошенко. «Это провокация, которая ставит целью сохранение личной власти президента Украины, учитывая, что шансов легитимно быть избранным у него нет... В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция - такие действия должны осуждаться», - заявил Володин.

Глава палаты напомнил, что во вторник Госдума приняла обращение к парламентам мира с призывом осудить такую политику официального Киева.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В плен захвачены 24 моряка.