Після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп змінив текст спільної заяви щодо недопущення розширення війни Росії проти України. Якщо в початковому документі заклик стримувати ескалацію стосувався лише Москви, то у власній публікації Трамп додав до нього й Київ, повідомляє Politico.

Зустріч Трампа та Рютте відбулася ввечері в середу, 25 листопада, у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Після переговорів Білий дім і НАТО оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на важливості того, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, здатних призвести до розширення війни. Також сторони обговорили необхідність якнайшвидшого мирного врегулювання.

Однак за кілька годин Трамп опублікував у соцмережі Truth Social власну версію заяви. У ній він додав слово «Україна», поширивши заклик утримуватися від дій, що можуть розширити війну, на обидві країни. «Ми також детально говорили про важливість того, щоб Росія та Україна уникали будь-яких дій, які навмисно або ненавмисно розширюють війну, і про важливість досягнення мирного врегулювання війни якомога швидше!» – написав американський президент.

У НАТО підтвердили, що початковий текст був офіційно погоджений обома сторонами. Представник Альянсу на умовах анонімності повідомив Politico, що зміни з'явилися вже після публікації спільного документа. Таким чином, у власному дописі Трамп змінив акцент заяви, поставивши Росію та Україну в однаковий контекст заклику не допускати розширення бойових дій.

Видання також звертає увагу, що останнім часом американський президент демонструє прихильніше ставлення до російського лідера Володимира Путіна, якого називає своїм другом.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп стверджує, що під час зустрічі з кремлівським диктатором Путіним у Китаї закликав його припинити будь-яку військову агресію проти європейських територій.