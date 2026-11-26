Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала ще одного російського інформатора.

Ним виявився мобілізований львів’янин, який наводив ворожий вогонь на позиції оборонців Донеччини, повідомляє СБУ.

Російські спецслужбісти завербували військового за допомогою так званого прийому «медової пастки».



Для цього вони згенерували за допомогою штучного інтелекту декілька фото дівчат і створили під них фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соцмереж.



У такий спосіб рашисти вийшли на мобілізованого, коли він шукав близьких стосунків на профільних інтернет-ресурсах.



Після налагодження близького контакту із «дівчатами», військовий почав передавати ворогу локації українських військ в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою.



Одна з його «контактів» представилася медикинею Національної гвардії України та обіцяла побачення, якщо він надасть координати своєї бригади ЗСУ на Слов’янському напрямку.



Окрім пунктів базування особового складу, зловмисник фіксував на телефонну камеру розташування складів з боєприпасами та зосередження військової техніки бойового з’єднання української армії.



Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта і затримали його за місцем проходження служби.



Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони, що перебували у радіусі розвідактивності російського інформатора.



Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи в інтересах країни-агресора.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій фігуранта за статтею – державна зрада.

Фото: СБУ.