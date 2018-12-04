Госдума РФ обратилась к парламентам мира и международным парламентским организациям с призывом осудить «провокацию Киева» с заходом украинских судов в территориальные воды РФ в Керченском заливе.

«Госдума осуждает действия украинских властей и их покровителей на Западе и призывает всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности», - говорится в обращении, передает ТАСС.

При этом депутаты назвали «виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины» Президента Петра Порошенко, который, по их мнению, «катастрофически теряет свой рейтинг у украинских избирателей».

«В преддверии президентских выборов президент Украины цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы. Сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны», - отмечается в постановлении.

Очередным наглядным проявлением подобной «политики», на взгляд российских законодателей, стала осуществленная 25 ноября провокация с незаконным пересечением тремя кораблями ВМС Украины государственной границы РФ. «Таким образом, были грубо нарушены нормы Устава ООН, Конвенции по морскому праву», - констатируют депутаты.

При этом истинными целями «провокационного инцидента» в Госдуме считают «введение военного положения на территории тех областей Украины, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки. «Порошенко наглядно демонстрирует недостойное профессионального политика стремление любой ценой удержаться у власти», - подчеркивается в документе.

Инициаторами подготовки проекта обращения выступили два профильных комитета палаты – по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. «Среди адресатов нашего обращения законодательные органы европейских государств и G20, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламента, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС», - заявил глава международного комитета Леонид Слуцкий. «Мы хотим довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе», - добавил он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В плен захвачены 24 моряка.