"Поки що Путін виявляє стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю – що, безумовно, є дуже важливим моментом, – і запевнив нас, що не має таких намірів", – заявив спеціальний представник США Джаред Кушнер.

Кушнер наголосив, що світ живе в надзвичайно небезпечний час. За його словами, війна, хоч і обмежена територією України, фактично перетворилася на опосередкований конфлікт, у якому ЄС фінансує та озброює Київ для протистояння РФ, повідомляє ClashReport.

"Достатньо лише незначного прорахунку, щоб ситуація масштабно загострилася", – заявив він.

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