Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара та євро на п’ятницю, 27 листопада. Американська валюта подешевшала одразу на 16 копійок, а європейська – на 4 копійки, повідомляє НБУ.

Офіційний курс долара на 27 листопада встановлено на рівні 45,11 грн. Напередодні він становив 45,27 грн.

Євро також продемонструвало зниження. На п’ятницю регулятор встановив курс європейської валюти на рівні 49,49 грн проти 49,53 грн попереднього банківського дня.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара становили 45,14–45,17 грн/дол., а до євро – 49,56–49,57 грн/євро.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.