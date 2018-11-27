В связи с введением военного положения предприятия госконцерна «Укроборонпром» будут работать в особом режиме, сообщает пресс-служба концерна.

«В связи с актом неприкрытой военной агрессии Российской Федерации и утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» (№9338), ГК «Укроборонпром» должен сообщить о возможных изменениях в порядке работы некоторых предприятий, входящих в состав концерна», – говорится в сообщении.

Так, предприятия «Укроборонпрома», расположенные в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, будут работать в особом режиме, который включает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты.

«Учитывая особый режим работы этих предприятий «Укроборонпрома», порядок доступа представителей СМИ на их территорию может претерпеть изменения. В связи с чем, просим журналистов обращаться в пресс-службу концерна для уточнения особенностей проведения пресс-туров на оборонные предприятия», – подчеркнул в ГК.

«Укроборонпром» также призывает не распространять любым способом информацию о перемещении военной техники и вооружения. «Кроме того, просим помнить, что Российская Федерация ведет активную информационную войну, поэтому необходимо осторожно относиться к непроверенной информации», – сказано в сообщении.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Позже Глава государства предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Также все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы.