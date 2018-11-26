В случае введения в Украине военного положения выплата пенсий, заработных плат и социальных платежей будет осуществляться без ограничений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр-министр социальной политики Павел Розенко.

«Чтобы прекратить спекуляции на этой чувствительной теме, пару слов о влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат в государстве. Несмотря на стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без ограничений», – отметил он.

Розенко подчеркнул, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат гражданам.

«Прошу остановиться всех «всьопропальщиков» в распространении зрады, дезинформации и кремлевских фейков», – написал он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

В ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.