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В Украине можно ежегодно повышать пенсии только лишь за счет неуклонного сокращения численности пенсионеров. За последние 10 лет их стало меньше на 3 миллиона человек. Только за 2021 год в Украине вымер целый город пенсионеров.

Причем город не маленький, а размером с областной центр. Так, за 2021 год численность пенсионеров в Украине сократилась почти на 290 тысяч человек. Это примерно такое же количество людей, как проживает в Хмельницком или Житомире.

Как пишет Today.ua, такую статистику обнародовал Пенсионный фонд Украины на запрос журналистов одного из украинских СМИ.

Как выяснилось, в течение последних десяти лет количество подопечных ПФУ год от года неуклонно снижается. Так, по состоянию на 1 января 2012 года в Украине насчитывалось 13 820 516 пенсионеров. А на 1 январе 2022 года их численность составила всего 10 841 117 человек.

Таким образом, украинцам можно было бы ежегодно повышать пенсию – даже если бы ее фонд оставался неизменным.

В общем же, из года в год количество пенсионеров менялось так:

  • по состоянию на 1 января 2021 – 11 130 954 человека;
  • на 1 января 2020 года – 11 334 730;
  • на 1 января 2019 – 11 470 405;
  • 1 января 2018 – 11 725 370;
  • 1 января 2017 – 11 956 198;
  • 1 января 2016 – 12 296 502;
  • 1 января 2015 – 12 147 189;
  • 1 января 2014 – 13 533 308;
  • 1 января 2013 – 13 639 739;
  • 1 января 2012 – 13 820 516.

В ПФУ не объясняют причины ежегодного сокращения количества пенсионеров.

Пока, по состоянию на 1 января 2022 года, средние размеры пенсий по категориям получателей выплат были следующими:

  • по возрасту — 3 944,81 грн;
  • по инвалидности — 3 269,78 грн;
  • в случае потери кормильца — 3 730,71 грн;
  • по выслуге лет — 6 442,85 грн;
  • социальные пенсии — 1 955,65 грн;
  • пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн.

Ранее сообщалось, что при назначении выплат по достижению пенсионного возраста, женщинам, рожденным до 31 декабря 1961 года, полагаются надбавки в размере 2,5% за каждые полгода позднего ухода на заслуженный отдых.
ForUm

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