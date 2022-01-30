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Подготовка к запуску накопительной системы пенсий в Украине приближается к финалу. Глава фракции "Слуга народа" в Парламенте Давид Арахамия рассказал, когда будет внедрен в стране один из самых важных этапов пенсионной реформы.

По словам Давида Арахамии, запуск накопительной системы пенсионного обеспечения граждан начнется в 2023 году. Это не значит, что украинцам придется сразу после внедрения накопительных пенсий перечислять деньги со своих зарплат. Реформа будет внедряться в три этапа.

На первом этапе накопительные пенсии будут финансировать за счет государства. Пенсионный фонд начнет делать первые взносы в размере 2% от размера зарплаты украинцев, что станет своеобразной проверкой нормального функционирования системы.

Второй этап внедрения накопительной системы пенсий запустят после завершения апробации. На этом этапе запустят регулярные взносы в размере от 1% до 3% с каждой зарплаты работающих граждан Украины.

Финансирование накопительных пенсий за счет отчислений работодателей начнется уже на третьем этапе внедрения реформы. Давид Арахамия отметил, что размер взносов работников и работодателей будут примерно одинаковыми по сумме.
ForUm

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