При назначении выплат по достижению пенсионного возраста, женщинам, рожденным до 31 декабря 1961 года, полагаются надбавки в размере 2,5% за каждые полгода позднего ухода на заслуженный отдых.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на ПФУ.

Отмечается, что женщинам, которые родились в 1962 году, при выходе на пенсию в 2022 году, могут расчитывать на выплаты с повышающим коэффициентом 9%.

Коэффициенты повышения выплат призваны компенсировать разницу между пенсиями тех, кто достиг пенсионного возраста в 2021 году и годом позже.

Важно: на такие надбавки могут расчитывать граждане, которым раньше не назначалась никакая другая пенсия.

Так, размер повышения определяется индивидуально и зависит от размера пенсии, исчисленной с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Указанное повышение устанавливается в пределах максимального размера пенсии, определенного Законом № 1058 – 10 прожиточных минимумов, определенных для лиц, лишившихся трудоспособности.

Учитывая, что возраста 60 лет женщины, родившиеся в 1962 году, достигают в 2022 году, повышение к пенсиям женщинам в размере 9 процентов устанавливается, начиная с 2022 года.