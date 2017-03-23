Ночью на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника. В результате взрывов пострадала женщина.

Из города Балаклея и близлежащих сел эвакуировали 19 тыс. граждан.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что взрывы на складе с боеприпасами в Балаклее не нанесли значительного ущерба обороноспособности Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ликвидация пожара на артскладах в Балаклее может продлиться от 3 до 7 дней.

В результате перестрелки в Киеве убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Раненые в результате перестрелки охранник и убийца Вороненкова попали в больницу. Позже киллер скончался. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, убийца является гражданином Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России.

В Кремле считают заявления о российском следе в убийстве Вороненкова абсурдными.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие рассматривает две версии по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Организатор конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выступает против трансляции через спутник выступления участницы от России Юлии Самойловой на «Евровидении» украинскими телеканалами.

Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза об организации дистанционного выступления на «Евровидении-2017» российской участницы Юлии Самойловой.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет Министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса по долгу «Киевского метрополитена» на заседании Совета национальной безопасности и обороны, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

Государственный и гарантированный государством долг Украины составил 1 трлн 931,02 млрд грн или 71,21 млрд долл. США.

Диверсионно-разведывательная группа НВФ частично взорвала мост на Луганщине.

НКРЭКУ не стала повышать цену на электроэнергию с 1 апреля.

Россия временно приостановила пропуск граждан и транспортных средств напротив пункта пропуска «Сеньковка» в Черниговской области.