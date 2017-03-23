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Раненные охранник и убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений Киева. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

По его словам, неизвестный на то время мужчина совершил несколько выстрелов в сторону людей, которые выходили из отеля в центре столицы. Ориентировочно, огнестрельным оружием, из которого стреляли, является пистолет ТТ.

Крищенко подчеркнул, что во время нападения один из мужчин был убит, его охранника - ранен. Также ранения получил нападавший. Сейчас оба раненых находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений.

«Киллер тоже ранен, он задержан. Нами усилена охрана этих больничных заведений: и охранника, и задержанного киллера», - сообщил он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в результате перестрелки на улице Пушкинской в Киеве убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.
ForUm

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