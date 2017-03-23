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Техническая миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Украине. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

Отмечается, что среди ключевых вопросов в повестке дня - оценка и рекомендации МВФ по концепции развития ГФС, которая была наработана Минфином вместе с Государственной фискальной службой.

«Мы вместе работаем над запуском среднесрочной реформы ГФС, которая является одним из ключевых приоритетов Минфина и очень важна для улучшения системы администрирования налогов», - говорится в сообщении.

Напомним, Международный валютный фонд в ближайшее время планирует сообщить конкретную дату, на которую перенесли заседание Совета директоров по завершению третьего пересмотра выполнения Украиной программы EFF и принятию решения о выделении следующего транша.
ForUm

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