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Ликвидация пожара на артскладах в Балаклее Харьковской области может продлиться от 3 до 7 дней. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после заседания оперативного штаба на месте ЧП, сообщает 112 Украина.

«От 3 до 7 дней может разворачиваться ситуация. Мы будем готовы и по разминированию, и по стройматериалам. Главная проблема - чтобы интенсивность взрывов была приведена к нулю», - сказал он.

Гройсман добавил, что ожидается уменьшение интенсивности пожара, но возвращаться жителям обратно еще нельзя. Он поставил задачу зарезервировать для них как минимум 3 тыс. мест в отелях.

Также премьер отметил, что огнем охвачено около 50% территории артскладов.

«Мы сейчас оцениваем, что это около 50% территории этой базы. Подчеркиваю, что все оценить можно будет после того, как интенсивность пройдет, когда произойдет локализация всех взрывов. Тогда мы оценим уже реальные потери, с одной стороны, и причины, почему это произошло», - сказал Гройсман.

Он отметил, что рассматриваются все версии произошедшего: от диверсии до халатности.

«Что касается защиты этого склада, то важно сказать, что и технически склад был достаточно хорошо обеспечен, и оснащен на достаточно высоком уровне. И поэтому еще больше возникает вопросов, почему это все произошло, что стало причиной», - подытожил Гройсман.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника.  

Из города Балаклея и близлежащих сел эвакуировали уже 19 тыс. граждан.

 
ForUm

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