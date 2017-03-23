Ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Об этом сообщает ГосЧС.

«Проводится эвакуация населения из части города Балаклея и близлежащих сел, которые попадают в зону возможного поражения», – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 250 чел. личного состава и 50 ед. техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.

К месту происшествия выбыла оперативная группа во главе с исполняющим обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям А. Мельчуцким.