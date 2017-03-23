также в разделеПроисшествия
Из-за ЧП на Харьковщине перекрыт ряд дорог 38
Пожар в Балаклее еще не тушат, на складах продолжаются взрывы 73
Из-за взрывов в Балаклее «Укртрансгаз» меняет направления транспортировки газа 38
ГосЧС: Взрывы происходят на территории арсенала, но осколки разлетаются 82
Полторак: На складах в Балаклее горит треть арсенала 113
Сутки в АТО: один военный погиб, один – ранен 16
На Львовщине пьяный водитель протаранил авто патрульных и «покатал» полицейского 43
В Виннице застрелился майор ВВС Украины 167
Пожар на Донетчине: военных госпитализировали с ожогами 93
На Харьковщине от взрыва гранаты погиб мужчина, еще двое – в тяжелом состоянии 48
На Полтавщине в воинской части нашли застреленным офицера 236
В Харькове неизвестный бросил в аптеку гранату 46
На Львовщине 8 воспитанников детсада попали в больницу с кишечной инфекцией 35
В штабе рассказали подробности вчерашнего боя под Мариуполем 438
В Пуще-Водице на территории санатория произошла стрельба 64
За день в зоне АТО трое военных погибли, восемь ранены 296
Возле Водяного произошел бой, ВСУ удалось продвинуться вперед 626
Под Мариуполем ВСУ обстреляли из «Градов»: двое военных погибли, 7 – ранены 105

Ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Об этом сообщает ГосЧС.

«Проводится эвакуация населения из части города Балаклея и близлежащих сел, которые попадают в зону возможного поражения», – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 250 чел. личного состава и 50 ед. техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.

К месту происшествия выбыла оперативная группа во главе с исполняющим обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям А. Мельчуцким. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

246
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года