Следствие рассматривает две версии по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.

В частности, по его словам, это убийство Вороненкова как свидетеля по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича и как свидетеля контрабанды в структуре ФСБ России.

«На данный момент предварительной является как версия свидетеля по делу Януковича, так и версия убийства из-за дела по контрабанде ФСБ РФ под прикрытием президента РФ», - отметил генпрокурор.

Генпрокурор сообщил, что данное дело передано в прокуратуру Киева.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Раненые охранник и убийца находятся под охраной в одном из лечебных учреждений Киева.

В декабре 2016 года он переехал жить вместе с семьей в Киев, получив украинское гражданство.

По собственной инициативе Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.