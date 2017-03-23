В результате взрывов на военных складах в Балаклее пострадала женщина, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
54-летняя пострадавшая с осколочным ранением в висок доставлена в местную больницу.
Решается вопрос о доставке женщины в одно из медицинских учреждений Харькова.
Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
Из Балаклеи и близлежащих сел были эвакуированы 19 тыс. граждан. Позже радиус эвакуации населения вокруг складов увеличен с 5 до 10 километров.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время