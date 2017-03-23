Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выступает против трансляции через спутник выступления участницы от России Юлии Самойловой на «Евровидении» украинскими телеканалами. Об этом он написал в Twitter.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами – это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд в Украину», - отметил он.

Кириленко подчеркнул, что Европейский вещательный союз должен учесть это.

Напомним, организаторы конкурса «Евровидение» предложили, чтобы Самойлова, которой СБУ запретила въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма, выступила по видеосвязи.