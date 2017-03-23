также в разделеОбщество
23 марта. Картина дня 23
РФ отказалась от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении» 18
Информация о бензине по 80 гривен в Балаклее не подтвердилась 25
Из украинских поездов исчезнут «кусающиеся» одеяла и перьевые подушки 18
Интенсивность взрывов на складах в Балаклее уменьшилась 118
НБУ просит правоохранителей защитить клиентов «дочек» российских банков 87
Организатор «Евровидения» предложил транслировать выступление Самойловой из РФ 35
Весной на срочную службу призовут 14 тысяч человек 49
Экс-депутат Госдумы назвал имя того, кто может стоять за убийством Вороненкова 194
Киевские дельцы торговали украденными данными баз Минюста и ГФС 26
Завтра в Украине пройдут дожди 30
Герасимов: Убийство Вороненкова – теракт, которым руководил Кремль 53
В Раде не считают совпадением пожар в Балаклее и убийство Вороненкова 156
Садовый списал на эмоции идею мусорника в Чернобыльской зоне 23
Гончаренко: Вороненков преступил правила «мафиозного клана Путина» 70
Гройсман: Артсклады на Харьковщине могут гореть неделю 227
РФ обвинила замкома «Правого сектора» в похищении своих журналистов 44
Суд вернул Минобороны 32 тысячи ящиков патронов на 7,3 миллиарда 44

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выступает против трансляции через спутник выступления участницы от России Юлии Самойловой на «Евровидении» украинскими телеканалами. Об этом он написал в Twitter.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами – это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд в Украину», - отметил он.

Кириленко подчеркнул, что Европейский вещательный союз должен учесть это.

Напомним, организаторы конкурса «Евровидение» предложили, чтобы Самойлова, которой СБУ запретила въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма, выступила по видеосвязи.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года