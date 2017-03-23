Убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова умер в больнице.

Об этом сообщил главный врач 17-й больницы Киева Николай Демин, передает Громадське.

«Несколько раз останавливалось сердце. Делали 4 операции и открытый массаж сердца, сердце удалось запустить, но из-за слишком длительной его остановки, это уже не помогло», - отметил он.

По словам Демина, над спасением убийцы работали 16 врачей.

Ранее сообщалось, что у киллера было сквозное ранение в голову.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева.