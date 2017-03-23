Взрывы на складе с боеприпасами в Балаклее Харьковской области не нанесли значительного ущерба обороноспособности Украины, заявил на брифинге министр обороны Степан Полторак.

Он связал происходящие события с гибридной войной со стороны РФ, развязанной против Украины. «Я бы хотел подчеркнуть, что все это продолжается в рамках гибридной войны со стороны РФ в отношении Украины. Кстати, это уже не первый случай проведения диверсий на наших объектах стратегического значения. Еще в декабре 2015 года подобный случай был в Балаклее на этих складах. Тогда мы четкими действиями, это было ночью, увидели своевременно, потому что сначала был пожар, сработали и предупредили такие последствия. К сожалению, сегодня произошли взрывы, и они продолжаются в настоящее время. Кроме того, я хотел бы донести до вас информацию предыдущую, что значительного ущерба обороноспособности страны эти взрывы не нанесли», - сказал глава Минобороны, сообщает 112 Украина.

«У нас есть очень дружественная страна – РФ. Я думаю, в первую очередь, это могут быть представители, которые помогают террористическим группировкам и выполняют боевые задания, а мы на сегодняшний день их насчитывали в зоне проведения АТО до 4,5 тыс. личного состава регулярных войск РФ, ну, и, конечно, представители террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», - добавил он.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.