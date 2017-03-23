Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила запланированное с 1 апреля 2017 года снижение на 5,8% оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию и оставила в силе значение ОРЦ на уровне первого квартала. Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии.

«У меня есть следующее предложение: в существующих условиях из-за блокады мы вынуждены отменить решение о снижении. Но повышение сегодня делать, как это планировалось ранее, мы не будем… Мы будем пересматривать это решение в июле – возможно, с повышением на 1,8%», - сказал глава комиссии Дмитрий Вовк, добавив, что во втором квартале ОРЦ останется на уровне первого квартала – 1341,57 гривни/МВт-ч (без НДС), сообщает УНИАН.

Также он отметил, что это решение не отразится на ставках тарифов для населения.

Напомним, ранее Вовк заявил, что НКРЭКУ планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%.