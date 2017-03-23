также в разделеЭкономика
Госдолг Украины увеличился до $71,2 миллиарда 22
Кабмин обязали формировать бюджеты на три года вперед 45
НБУ ввел санкции против «дочек» российских госбанков 75
Нацбанк упростил перемещение наличной валюты через границу 121
НБУ: Запрет РФ переводов в Украину не повлияет на банковскую систему 68
Гройсман взялся за зарплаты в госкомпаниях 106
Из ОРДЛО в РФ вывезли уже 230 тысяч тонн антрацита 61
МВФ не будет рассматривать «украинский вопрос» до 31 марта 44
«Нафтогаз» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» 486
Гройсман надеется, что в Украине перестанут «кошмарить» бизнес 64
Спецобязательства «Нафтогаза» по поставке газа населению продлили на год 55
«Сбербанк» не собирается уходить из Украины 147
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промпотребителей 50
В РФ запретили денежные переводы в Украину через иностранные системы 881
Валовый внешний долг Украины сократился на $5,2 миллиарда 84
Немецкие советники оценили потери украинской экономики от блокады Донбасса 182
НБУ надеется на четвертый транш МВФ до апреля 57
Экономика Украины выросла впервые за 4 года 127

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила запланированное с 1 апреля 2017 года снижение на 5,8% оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию и оставила в силе значение ОРЦ на уровне первого квартала. Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии.

«У меня есть следующее предложение: в существующих условиях из-за блокады мы вынуждены отменить решение о снижении. Но повышение сегодня делать, как это планировалось ранее, мы не будем… Мы будем пересматривать это решение в июле – возможно, с повышением на 1,8%», - сказал глава комиссии Дмитрий Вовк, добавив, что во втором квартале ОРЦ останется на уровне первого квартала – 1341,57 гривни/МВт-ч (без НДС), сообщает УНИАН.

Также он отметил, что это решение не отразится на ставках тарифов для населения.

Напомним, ранее Вовк заявил, что НКРЭКУ планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года