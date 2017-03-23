также в разделеОбщество
Рада обязала подавать е-декларации представителей общественных объединений
Полиция проверяет информацию о бензине по 80 гривен за литр под Балаклеей
Матиос считает, что нападение на Бенедисюка «заказали» 15
Взрыв в Балаклее: Следствие исключает версию с попыткой скрыть хищения 46
Радиус эвакуации вокруг горящих артскладов увеличили в два раза 38
Порошенко поручил усилить охрану всех военных объектов 21
Из Балаклеи и окрестных сел эвакуировали 19 тысяч человек 33
Переселенцам разрешили не брать справку из Миграционной службы 51
За три года полиция объявила о подозрении 2600 членам НВФ 30
Порядок в Балаклее охраняют 600 правоохранителей 30
Матиос допустил, что военные склады взорвали с беспилотника 55
Засыпание ям землей стоило должности директору Полтавского облавтодора 32
Полторак: Пожар в Балаклее не нанес значительного ущерба обороноспособности 56
Переселенцам разрешили платить за коммуналку по обычным тарифам 51
Гройсман вылетает на Харьковщину 35
На Донбасс прибыл 63-й российский «гумконвой» 14
Над Балаклеей запретили полеты 56
«Киевавтодор» обвинил СБУ во лжи: «впечатляющие» фото – фейковые 112

По предварительным данным, причиной взрыва на складе Минобороны в Харьковской области является диверсия, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«По предварительным данным, теперь уже результатам следственных действий, следственно-прокурорской группы военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ, которые находятся на месте происшествия, в результате диверсии сегодня ночью в 02:46 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв и пожар, повлекший детонацию боеприпасов», – написал он в Facebook.

Общая площадь арсенала – 368 га и 138 тыс. тонн боеприпасов.

От места детонации путем установления блокировки организована условная семикилометровая граница зоны опасности разлета боеприпасов.

Данных о человеческих жертвах нет.

На месте происшествия работает штаб в составе руководства области и правоохранительных органов.

По указанию министра обороны, из Киева вылетел борт с комиссией под руководством замминистра по вооружению Павловского.

Учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлет, организована эвакуация местного населения из населенных пунктов Вербовка и Яковенково.

«Принимаем все возможные меры для недопущения человеческих жертв, установления очевидцев диверсии и осмотра места происшествия», - отметил Матиос.

На место происшествия прибыла тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны.

Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала.

Государственная пограничная служба ужесточила режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

168
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года