По предварительным данным, причиной взрыва на складе Минобороны в Харьковской области является диверсия, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
«По предварительным данным, теперь уже результатам следственных действий, следственно-прокурорской группы военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ, которые находятся на месте происшествия, в результате диверсии сегодня ночью в 02:46 на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв и пожар, повлекший детонацию боеприпасов», – написал он в Facebook.
Общая площадь арсенала – 368 га и 138 тыс. тонн боеприпасов.
От места детонации путем установления блокировки организована условная семикилометровая граница зоны опасности разлета боеприпасов.
Данных о человеческих жертвах нет.
На месте происшествия работает штаб в составе руководства области и правоохранительных органов.
По указанию министра обороны, из Киева вылетел борт с комиссией под руководством замминистра по вооружению Павловского.
Учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлет, организована эвакуация местного населения из населенных пунктов Вербовка и Яковенково.
«Принимаем все возможные меры для недопущения человеческих жертв, установления очевидцев диверсии и осмотра места происшествия», - отметил Матиос.
На место происшествия прибыла тяжелая противопожарная бронетехника Минобороны.
Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала.
Государственная пограничная служба ужесточила режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.
Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
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