В Москве считают заявления о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве абсурдными, надеются, что все причастные к преступлению будут найдены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», — сказал Песков.

Как заявил Песков, случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

«Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», — сказал он.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

В декабре 2016 года он переехал жить вместе с семьей в Киев, получив украинское гражданство.

По собственной инициативе Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.