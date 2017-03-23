Россия временно приостановила пропуск граждан и транспортных средств напротив пункта пропуска «Сеньковка» в Черниговской области. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
«Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» (РФ), напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка», – написал он в Facebook.
Причины такого решения российские пограничники не сообщили.
Государственная пограничная служба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок на данном направлении.
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