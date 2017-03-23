также в разделеОбщество
23 марта. Картина дня 23
РФ отказалась от дистанционного выступления Самойловой на «Евровидении» 18
Информация о бензине по 80 гривен в Балаклее не подтвердилась 25
Из украинских поездов исчезнут «кусающиеся» одеяла и перьевые подушки 18
Интенсивность взрывов на складах в Балаклее уменьшилась 118
В Кабмине против трансляции выступления Самойловой из Москвы 42
НБУ просит правоохранителей защитить клиентов «дочек» российских банков 87
Весной на срочную службу призовут 14 тысяч человек 49
Экс-депутат Госдумы назвал имя того, кто может стоять за убийством Вороненкова 194
Киевские дельцы торговали украденными данными баз Минюста и ГФС 26
Завтра в Украине пройдут дожди 30
Герасимов: Убийство Вороненкова – теракт, которым руководил Кремль 53
В Раде не считают совпадением пожар в Балаклее и убийство Вороненкова 156
Садовый списал на эмоции идею мусорника в Чернобыльской зоне 23
Гончаренко: Вороненков преступил правила «мафиозного клана Путина» 70
Гройсман: Артсклады на Харьковщине могут гореть неделю 227
РФ обвинила замкома «Правого сектора» в похищении своих журналистов 44
Суд вернул Минобороны 32 тысячи ящиков патронов на 7,3 миллиарда 44

Организатор конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Принимая во внимание, что запрет на въезд может остаться в силе, и в целях сохранения неполитического характера песенного конкурса «Евровидение», европейский вещательный Союз работал, предпринял беспрецедентный шаг, предложив Первому каналу России возможность транслировать выступление Юлии Самойловой во 2 полуфинале конкурса в прямом эфире», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года.

Российская певица ранее выступала в аннексированном Крыму.  

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года