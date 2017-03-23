Организатор конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Принимая во внимание, что запрет на въезд может остаться в силе, и в целях сохранения неполитического характера песенного конкурса «Евровидение», европейский вещательный Союз работал, предпринял беспрецедентный шаг, предложив Первому каналу России возможность транслировать выступление Юлии Самойловой во 2 полуфинале конкурса в прямом эфире», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года.

Российская певица ранее выступала в аннексированном Крыму.