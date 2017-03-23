Из города Балаклея и близлежащих сел уже эвакуировали уже 19 тыс. граждан. Об этом заявил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Он отметил, что продолжается эвакуация граждан из города, а также из близлежащих населенных пунктов - сел Вербовка и Яковенково. Сформированы 6 эвакуационных пунктов, куда доставляют людей. Задействовано 74 автобуса и 24 кареты скорой медицинской помощи.

«По оперативной информации, погибших и пострадавших на месте происшествия нет. В зоне возможного поражения отключено электро- и газоснабжения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции «Балаклея» приостановлено. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта. На железнодорожной станции «Шебелинка» дежурят два пожарных поезда», - отметил Коротинский.

По его словам, на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной. Работает оперативная группа ГосЧС, которую возглавляет временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцький. Состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой принят ряд первоочередных мероприятий по защите населения и территорий, в том числе продолжение проведения эвакуации граждан.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.