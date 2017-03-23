Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет Министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса по долгу «Киевского метрополитена» на заседании Совета национальной безопасности и обороны, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро. Об этом он заявил во время выступления в начале заседания Киевсовета, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга «Киевского метрополитена», счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. Коротко напомню историю вопроса. В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией «Укррослизинг». В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен!»- подчеркнул Кличко.

В 2015 году Киевсовет начал изучение условий и последствий этого соглашения, а в марте прошлого года обратился в прокуратуру с требованием расследования ситуации в связи с претензиями «Укррослизинг».

«Как вы знаете, по иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро», - добавил мэр.

«В июне 2016-го я обратился к парламенту, правительству, Службе безопасности с тем, чтобы был инициирован рассмотрение этого вопроса Советом нацбезопасности и обороны, чтобы мы не оказались перед угрозой остановки метро. Но ни реакции, на которую я рассчитывал, ни какого-либо ответа на обращение не последовало. 2 марта я обратился еще раз. Результат – тот же», - отметил Кличко.

И на днях, отметил мэр Киева, по постановлению суда, исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

«А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро. То есть: нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал! - сказал Кличко. - В такой ситуации я обращаюсь к депутатам, которые представляют интересы киевлян, теперь от имени Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет Министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение этого вопроса на СНБО. И в сжатые сроки. Чтобы метро в Киеве не остановилось!» - подчеркнул мэр Киева.