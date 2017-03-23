По состоянию на 31 января 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 1 трлн 931,02 млрд грн или 71,21 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что в том числе государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1 трлн 241,33 млрд грн (64,28% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 45,77 млрд долл.США, государственный и гарантированный государством внутренний долг - 689,69 млрд грн (35,72%) или 25,43 млрд долл. США.

По данным Минфина, в течение января 2017 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 1,26 млрд, при этом в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,23 млрд долл. США.

Основной причиной таких изменений является осуществление финансирования государственного бюджета за счет государственных заимствований и капитализация ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл.