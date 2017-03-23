также в разделеЭкономика
НКРЭКУ не стала повышать цену на электроэнергию с 1 апреля 40
Кабмин обязали формировать бюджеты на три года вперед 45
НБУ ввел санкции против «дочек» российских госбанков 75
Нацбанк упростил перемещение наличной валюты через границу 121
НБУ: Запрет РФ переводов в Украину не повлияет на банковскую систему 68
Гройсман взялся за зарплаты в госкомпаниях 106
Из ОРДЛО в РФ вывезли уже 230 тысяч тонн антрацита 61
МВФ не будет рассматривать «украинский вопрос» до 31 марта 44
«Нафтогаз» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» 486
Гройсман надеется, что в Украине перестанут «кошмарить» бизнес 64
Спецобязательства «Нафтогаза» по поставке газа населению продлили на год 55
«Сбербанк» не собирается уходить из Украины 147
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промпотребителей 50
В РФ запретили денежные переводы в Украину через иностранные системы 881
Валовый внешний долг Украины сократился на $5,2 миллиарда 84
Немецкие советники оценили потери украинской экономики от блокады Донбасса 182
НБУ надеется на четвертый транш МВФ до апреля 57
Экономика Украины выросла впервые за 4 года 127

По состоянию на 31 января 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 1 трлн 931,02 млрд грн или 71,21 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что в том числе государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1 трлн 241,33 млрд грн (64,28% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 45,77 млрд долл.США, государственный и гарантированный государством внутренний долг - 689,69 млрд грн (35,72%) или 25,43 млрд долл. США.

По данным Минфина, в течение января 2017 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 1,26 млрд, при этом в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,23 млрд долл. США.

Основной причиной таких изменений является осуществление финансирования государственного бюджета за счет государственных заимствований и капитализация ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года