В результате перестрелки на улице Пушкинской в Киеве убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Информацию об этом подтвердили корреспонденту ForUm’а в отделе коммуникации столичной полиции.

По данным главка, происшествие случилось около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской. «Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть столичной полиции от прохожих. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка», – сообщается на официальном сайте полиции Киева.

«Происшествие зарегистрировано. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранеными мужчинами занимаются врачи», – подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на пересечении улиц Пушкинской и бульвара Шевченко возле отеля «Премьер-палац» были расстреляны двое мужчин.

Напомним, в декабре 2016 года Вороненков переехал жить вместе с семьей в Киев.

По собственной инициативе он дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине.

Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.