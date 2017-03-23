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Диверсионно-разведывательная группа НВФ частично взорвала мост, соединяющий Золотое-4 и Золотое-5 (между шахтой Родина и хутором Свободный).

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, теракт совершен 22 марта примерно в 21:30.

«Мост в аварийном состоянии. Автомобильное сообщение ограничено. Расстояние от КРП Шахта Родина около 800 м. Правоохранители указанное преступление квалифицируется как теракт», – написал замглавы ОВГА Юрий Клименко в Facebook.

Проводятся оперативно-следственные действия.
ForUm

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