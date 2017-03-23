Диверсия на артскладах в Балаклее могла быть осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата.

Об этом заявил на брифинге главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По словам тех лиц суточного наряда, которых удалось на это время процессуально допросить, перед взрывом наблюдался гул летательного аппарата, похожий на полет беспилотного летательного аппарата, после чего в двух местах одной из площадок произошли взрывы», - сказал Матиос, сообщает Укринформ.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Ранее Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.