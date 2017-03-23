также в разделеОбщество
Рада обязала подавать е-декларации представителей общественных объединений 3
Полиция проверяет информацию о бензине по 80 гривен за литр под Балаклеей 6
Матиос считает, что нападение на Бенедисюка «заказали» 17
Взрыв в Балаклее: Следствие исключает версию с попыткой скрыть хищения 50
Радиус эвакуации вокруг горящих артскладов увеличили в два раза 39
Порошенко поручил усилить охрану всех военных объектов 21
Из Балаклеи и окрестных сел эвакуировали 19 тысяч человек 35
Переселенцам разрешили не брать справку из Миграционной службы 51
За три года полиция объявила о подозрении 2600 членам НВФ 31
Порядок в Балаклее охраняют 600 правоохранителей 30
Засыпание ям землей стоило должности директору Полтавского облавтодора 32
Полторак: Пожар в Балаклее не нанес значительного ущерба обороноспособности 57
Переселенцам разрешили платить за коммуналку по обычным тарифам 51
Гройсман вылетает на Харьковщину 35
На Донбасс прибыл 63-й российский «гумконвой» 16
Над Балаклеей запретили полеты 56
«Киевавтодор» обвинил СБУ во лжи: «впечатляющие» фото – фейковые 114
Взрывы в Балаклее: пограничники усилили охрану восточной границы 50

Диверсия на артскладах в Балаклее могла быть осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата.

Об этом заявил на брифинге главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По словам тех лиц суточного наряда, которых удалось на это время процессуально допросить, перед взрывом наблюдался гул летательного аппарата, похожий на полет беспилотного летательного аппарата, после чего в двух местах одной из площадок произошли взрывы», - сказал Матиос, сообщает Укринформ.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Ранее Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года