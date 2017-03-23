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Убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева – акт государственного терроризма со стороны России. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками.

«Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова – это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлявшийся в разных европейских столицах», - приводит слова Президента его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и в частности роли Януковича о введении в Украину российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее на Харьковщине», - отметил Глава государства.

Напомним, в декабре 2016 года Вороненков переехал жить вместе с семьей в Киев.

По собственной инициативе он дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине.

Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.

Экс-депутата застрелили в центре Киева 23 марта. 
ForUm

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