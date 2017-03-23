Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза об организации дистанционного выступления на «Евровидении-2017» российской участницы Юлии Самойловой, которой запрещен въезд в Украину, сообщает Медуза.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», — говорится в заявлении телеканала.

В сообщении также сказано, что Европейский вещательный союз «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

«По правилам «Евровидения», страна-вещатель должна обеспечить всем участникам «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия». Таким образом отказ Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», — сказано в заявлении.

Напомним, организаторы конкурса «Евровидение» предложили, чтобы Самойлова, которой СБУ запретила въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма, выступила по видеосвязи.