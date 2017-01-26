также в разделеОбщество
СБУ не нашла общего в делах Геращенко и Шеремета 12
Грузинского добровольца Церцвадзе выпустили из Лукьяновского СИЗО 35
Судью Соломенского райсуда поймали на взятке в $22 тысячи 117
Украинская ученая получила престижную международную математическую премию 24
Повысивших цены на проезд перевозчиков могут лишить лицензии 20
Охоту на лося в Украине могут запретить на 25 лет 22
Ветераны АТО заблокировали еще одну ж/д станцию на Луганщине 130
Садовый поблагодарил Гройсмана за ценные советы 57
СБУ: Заниматься проблемами перемещения товаров в «Л/ДНР» должна ГФС 22
В прошлом году в ЕСПЧ больше всего жалоб подали на Украину 23
Зарплата Коболева превышает 2 миллиона в месяц 82
В Житомире задержали псевдополицейскую 59
В водительских удостоверениях могут появиться дополнительные категории 224
Помощницу судьи за взятку в $23 тысячи отправили под домашний арест 32
Полторак уволил уснувшего на заседании генерала 146
Стали известны имена 10 кандидатов на должность главы Нацполиции 57
В ГПУ считают, что Нигояна, Жизневского и Сеника могли убить силовики 42
Польша направила Украине ноту из-за мэра Перемышля 39

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 14% годовых.

Кроме того, Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.

Также НБУ прогнозирует ускорение роста внутреннего валового продукта в 2017 году до 2,8%

Решение о запрете въезда в Украину, выданное мэру Перемышля Роберту Хоме, вредит польско-украинским отношениям. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак.

Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала декларацию, в которой осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. 

Международный валютный фонд в ближайшие недели может предложить своему Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш в размере 1 миллиарда долларов. Об этом заявил спикер МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

Украина может в 2017 году получить 4 транша кредита от Международного валютного фонда, сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Сегодня, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования 31 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один наш военнослужащий погиб.

Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между Россией и США, которые касаются решения конфликта на Донбассе. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В то же время пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что слова о том, что президент США может исключить Киев из переговоров о Донбассе - являются произвольной трактовой Reuters и не отражают позиции Украины.

Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы в 2015/2016 маркетинговом году (МГ). Об этом свидетельствуют данные американского департамента сельского хозяйства (USDA).

Во второй половине 2017 года Министерство внутренних дел Украины планирует подать на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроект, согласно которому в удостоверениях водителя появятся дополнительные категории. 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время проведет внеочередное заседание, на котором будут решаться кадровые вопросы в акционерной компании «Укрзализныця». Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Сегодня, 26 января сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции задержали помощника одного из народных депутатов Украины от «Радикальной партии Олега Ляшко» по факту систематического завладение путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн.

Комиссия по отбору главы Нацполиции определила 10 кандидатов, допущенных к следующему этапу конкурса. 

Сегодня, 26 января, в 04:25 на станции Каменка регионального филиала «Одесская железная дорога» семь вагонов-зерновозов сошли с рельсов. В 15:40 аоследний вагон из тех, что сошли, железнодорожники установили на рельсы.

Адвокат Николай Полозов сообщил о задержании в оккупированном Крыму его коллеги адвоката Эмиля Курбединова. 

В Днипре неизвестные убили предпринимателя и расстреляли автомобиль охранной фирмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Ботинки зимние