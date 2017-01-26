Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 14% годовых.

Кроме того, Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.

Также НБУ прогнозирует ускорение роста внутреннего валового продукта в 2017 году до 2,8%

Решение о запрете въезда в Украину, выданное мэру Перемышля Роберту Хоме, вредит польско-украинским отношениям. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак.

Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала декларацию, в которой осудила Россию за террористическую деятельность в Украине.

Международный валютный фонд в ближайшие недели может предложить своему Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш в размере 1 миллиарда долларов. Об этом заявил спикер МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

Украина может в 2017 году получить 4 транша кредита от Международного валютного фонда, сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Сегодня, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования 31 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один наш военнослужащий погиб.

Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между Россией и США, которые касаются решения конфликта на Донбассе. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В то же время пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что слова о том, что президент США может исключить Киев из переговоров о Донбассе - являются произвольной трактовой Reuters и не отражают позиции Украины.

Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы в 2015/2016 маркетинговом году (МГ). Об этом свидетельствуют данные американского департамента сельского хозяйства (USDA).

Во второй половине 2017 года Министерство внутренних дел Украины планирует подать на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроект, согласно которому в удостоверениях водителя появятся дополнительные категории.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время проведет внеочередное заседание, на котором будут решаться кадровые вопросы в акционерной компании «Укрзализныця». Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Сегодня, 26 января сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции задержали помощника одного из народных депутатов Украины от «Радикальной партии Олега Ляшко» по факту систематического завладение путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн.

Комиссия по отбору главы Нацполиции определила 10 кандидатов, допущенных к следующему этапу конкурса.

Сегодня, 26 января, в 04:25 на станции Каменка регионального филиала «Одесская железная дорога» семь вагонов-зерновозов сошли с рельсов. В 15:40 аоследний вагон из тех, что сошли, железнодорожники установили на рельсы.

Адвокат Николай Полозов сообщил о задержании в оккупированном Крыму его коллеги адвоката Эмиля Курбединова.

В Днипре неизвестные убили предпринимателя и расстреляли автомобиль охранной фирмы.