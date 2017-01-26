В Днипре полиция разыскивает неизвестных, которые убили предпринимателя и расстреляли автомобиль охранной фирмы.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информация о стрельбе поступила в дежурную часть Соборного отделения полиции Днипра вечером 25 января. Граждане сообщили, что по ул. Академика Лазаряна неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли автомобиль охранной фирмы, есть пострадавшие.

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль охранной фирмы, в котором находился мертвый мужчина и два раненых охранника в бронежилетах. В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное.

«Установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение 2-х лет он пользовался услугами охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства», - отметили в полиции.

Сразу после совершения преступления по области был объявлен план «Перехват». Поиски злоумышленников продолжаются.

По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.