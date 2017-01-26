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Комиссия по отбору главы Нацполиции определила 10 кандидатов, допущенных к следующему этапу конкурса. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам секретаря комиссии Евгения Захарова, члены комиссии путем голосования решили допустить к следующему этапу – интервью с соискателями – десять кандидатов.

Среди них – начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин, руководитель полиции Одесской области Дмитрий Головин, а также начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев и заместитель главы ведомства Константин Бушуев.

Этот этап конкурса пройдет в период с 30 января по 3 февраля.

Захаров также сообщил, что комиссия утвердила график проведения интервью с претендентами. Согласно этому графику, интервью будут проходить каждый день – по два кандидата на день. Продолжительность интервью – до трех часов с каждым претендентом.

Затем примерно 6 февраля члены комиссии уже планируют подать на рассмотрение министра внутренних дел кандидатуры трех участников конкурса.

Напомним, 25 января временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян и глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отказались продолжать участие в конкурсе на должность председателя Нацполиции.  

 

 
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