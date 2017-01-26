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Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 14% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, это связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах.

«Учитывая повышение концентрации инфляционных и курсовых рисков в последнее время, правление Национального банка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 14%», – говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что в 2017 году НБУ продолжит взвешенную монетарную политику, которая будет направлена ​​на снижение инфляции в соответствии с целевыми ориентирами.

Как ранее сообщал ForUm, с 28 октября 2016 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 14% годовых. 

Однако, 8 декабря правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых.
ForUm

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