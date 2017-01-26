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Международный валютный фонд в ближайшие недели может предложить своему Совету директоров завершить третий пересмотр программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый кредитный транш в размере 1 миллиарда долларов. Об этом заявил спикер МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

«Предполагая, что все оставшиеся проблемы скоро будут разрешены, мы ожидаем, что предложим Совету директоров (МВФ. – Ред.) завершить третий пересмотр программы в ближайшие недели, но точной информации о заседании Совета директоров нет», - сказал он.

По словам Мюррея, для завершения пересмотра программы украинские власти должны решить несколько оставшихся проблем, однако не уточнил, о каких именно проблемах идет речь, сообщает УНИАН.

«Прогресс в политике, необходимой для третьего пересмотра программы расширенного финансирования, был достигнут. Мы находимся в тесном контакте с (украинскими. – Ред.) властями по поводу нескольких оставшихся проблем, которые должны быть разрешены для финализации меморандума об экономической и финансовой политике с учетом графика последующих необходимых мер. Меморандум находится в процессе финализации», - подчеркнул Мюррей.

Как ранее сообщал ForUm, Международный валютный фонд не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша. 

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что Украина может в 2017 году получить 4 транша кредита от Международного валютного фонда, получение первого из этих траншей возможно в ближайшее время – в начале февраля.
ForUm

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