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Сегодня, 26 января сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции задержали помощника одного из народных депутатов Украины от «Радикальной партии Олега Ляшко» по факту систематического завладение путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Отмечается, что указанный помощник народного депутата, прикрываясь предоставленными ему полномочиями, вводя в заблуждение потерпевшего, в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет.

Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

В ГПУ отметили, что в настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в совершенном уголовном правонарушении.

Санкция статьи за совершенное указанным помощником народного депутата уголовное преступление предусматривает до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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