Сегодня, 26 января, в 04:25 на станции Каменка регионального филиала «Одесская железная дорога» с подъездного пути ООО «АДМ Каменский элеватор» десять зерновозов самовольно сдвинулись с места, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.

Специалисты «Укрзализныци» выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие-держатель пути на своей подъездной железнодорожной ветке.

По состоянию на 08:00 поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги.

«В связи с происшествием задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов - Херсон, №120 Львов - Кривой Рог, №732 Киев - Запорожье, №776 Киев - Харьков, №70 Львов - Мариуполь, №11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы , № 73 Кривой Рог - Москва, №739 Кривой Рог - Киев и №733 Запорожье – Киев», – говорится в сообщении.

Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.

Последствия схода железнодорожники ликвидируют с помощью восстановительных поездов со станций им. Т. Шевченко и Знаменка. На восстановлении контактной сети работают 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи, строители, водители и др.