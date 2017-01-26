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Во второй половине 2017 года Министерство внутренних дел Украины планирует подать на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады законопроект, согласно которому в удостоверениях водителя появятся дополнительные категории. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Сейчас они формируются», - говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что срок действия водительских прав составит от 5 до 15 лет в зависимости от категорий.

«Таким образом, водители категории «В» смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории «С» и «D» - всего 5 лет. После завершения срока действия водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизической соответствия. Прорабатывается также вопрос о подтверждении практических и теоретических навыков водителей, правда это будет касаться исключительно профильных категорий», - заявили в министерстве.

В пресс-службе также отметили, что закон обратного действия не имеет, а значит водители, которые на момент вступления новых правил в силу будут иметь водительское удостоверение со сроком действия на 30, 50 лет и бессрочные, смогут пользоваться удостоверением соответственно до указанного в них срока.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева сообщила, что сроки действия водительских удостоверений может быть сокращен с 30 до 5-15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. 
ForUm

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