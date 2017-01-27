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Президент Украины Петр Порошенко поручил премьер-министру Владимиру Гройсману решить проблему с вывозом мусора из Львова.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи Президента с премьер-министром

«Убирать мусор – прерогатива органов местного самоуправления, – отметил Порошенко. – Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, – необходимо помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов».

Отмечается, что сегодня, 27 января, Гройсман планирует посетить Львов с рабочей поездкой.

Напомним, 18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

24 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать вопрос с вывозом мусора в городе.

25 января, глава ОГА Олег Синютка пообещал очистить Львов от мусора за 7 дней.
ForUm

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